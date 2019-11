Urteil des Bochumer Landgerichts

Illegal Lippen aufgespritzt – vier Jahre Haft für Instagram-Star

14.11.2019, 03:55 Uhr | dpa

Aufgespritzte Lippen (Symbolbild): In Bochum hat eine Influencerin illegal Schönheitseingriffe vorgenommen. (Quelle: imago images)

Aus ganz Deutschland kamen Frauen zu ihr, um sich die Lippen aufspritzen zu lassen. Eine Berechtigung hatte die 29-Jährige nicht, dafür aber eine große Reichweite auf Instagram. Nun muss sie hinter Gitter.

Nach illegalen Schönheitsbehandlungen ist eine Instagram-Influencerin aus Bochum am Mittwoch zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die 29-jährige Deutsch-Türkin hatte gestanden, Frauen aus ganz Deutschland Lippen und Nasen mit Hyaluronsäure aufgespritzt zu haben, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Bei einigen Kundinnen war es zu Komplikationen gekommen. Im Urteil des Bochumer Landgerichts war von Schwellungen und Dellen die Rede.

"Sie können froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist", sagte Richter Dirk Reitzig. "Das Wort Hygieneverordnung war ein Fremdwort für Sie."

Behandlungen im Wohnzimmer

Die Angeklagte hatte die Lippen-Behandlungen zunächst in ihrem Wohnzimmer und anschließend in einer zur Praxis umgebauten Wohnung vorgenommen. Außerdem hat sie Kundinnen in verschieden Hotels behandelt. Die Preise beliefen sich auf bis zu 300 Euro pro Hyaluron-Einsatz. Die Werbung erfolgte über Instagram. Dort hatte die Bochumerin zuletzt rund 100.000 Follower.

Das Urteil lautet auf gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz und Steuerhinterziehung. Allein die hinterzogene Umsatzsteuer beläuft sich laut Urteil auf 67.000 Euro.

Nach der Urteilsverkündung ist die hochschwangere Angeklagte vorübergehend aus der Haft entlassen worden, um ihr Kind in Freiheit zur Welt zu bringen. Danach muss sie wieder ins Gefängnis.









Ein zweiter Prozess am Bochumer Landgericht gegen die Cousine der 29-Jährigen wegen deckungsgleicher Vorwürfe wird fortgesetzt. Auch sie ist geständig.