Kriminalpolizei ermittelt

Polizist tot im Dienstgebäude gefunden – neue Details bekannt

17.08.2021, 14:35 Uhr | dpa

Polizeiwache: In einem Dienstgebäude der Polizei in Oberhausen ist ein Beamter tot aufgefunden worden. (Quelle: imago images)

In Oberhausen ist am Sonntagabend ein Polizist tot aufgefunden worden. Woran der Beamte gestorben ist, war zunächst noch unklar. Jetzt hat die Kriminalpolizei neue Erkenntnisse.

In einem Dienstgebäude der Polizei in Oberhausen (NRW) ist ein Polizist tot aufgefunden worden. Die Ermittler der Kriminalpolizei Essen schließen sowohl Fremdverschulden als auch einen Unfall aus, teilte die Polizei in Oberhausen am Dienstag in Abstimmung mit der Staatsanwalschaft Duisburg auf Anfrage mit. Der Suizid des 41 Jahre alten Kollegen löse tiefe Betroffenheit bei den Beschäfigten der Polizeibehörde in Oberhausen aus, sagte ein Sprecher.

Der Mann war am späten Sonntagabend in den Räumlichkeiten der Polizei gefunden worden. Die Umstände waren zunächst unklar. Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" hatte zuerst über den Fall berichtet.

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.