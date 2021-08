In Flugzeug kollabiert

Ermittlung zum Tod von CDU-Abgeordneter Strenz eingestellt

25.08.2021, 14:22 Uhr | AFP

Karin Strenz: Die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete war im März auf einem Flug von Kuba nach Frankfurt am Main zusammengebrochen und anschließend gestorben. (Quelle: imago images)

Sie kollabierte auf dem Flug von Kuba nach Frankfurt am Main, das Flugzeug machte eine Notlandung in Irland. Lange bliebt die Todesursache der CDU-Politikerin unklar. Nun wurden die Ermittlungen beendet.

Mehr als fünf Monate nach dem Tod der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern hat die Staatsanwaltschaft das Todesermittlungsverfahren eingestellt. Es gebe "keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", erklärte die Staatsanwaltschaft Schwerin am Mittwoch.



Auch die von den irischen Behörden übermittelten Erkenntnisse hätten keine derartigen Hinweise erbracht. Die Ermittler gingen daher von einer natürlichen Todesursache aus.

Strenz war im März auf einem Flug von Kuba nach Frankfurt am Main kollabiert. Die Maschine war daraufhin in Irland notgelandet. In einem dortigen Krankenhaus wurde der Tod der Politikerin festgestellt. Strenz wurde 53 Jahre alt.