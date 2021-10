Recherche über Missstände

Verleger stoppte kritischen Bericht über "Bild"-Chefredakteur

18.10.2021, 10:08 Uhr | t-online, lr, NE, NoS

Die "New York Times" sorgt mit einer Recherche über den Axel-Springer-Verlag für Aufruhr in der deutschen Medienbranche. Es geht um Vorwürfe gegen "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt – und Verleger Dirk Ippen, der einen kritischen Bericht verhinderte.

"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt sieht sich bereits seit Monaten mit Anschuldigungen des Machtmissbrauchs konfrontiert. Nun legt die "New York Times" mit einem Report nach. Das US-Medium zeichnet dabei das Bild eines toxischen Arbeitsklimas im Axel Springer-Verlag, zu dem "Bild" gehört, und veröffentlicht weitere Details über eine Beziehung Reichelts zu einer jüngeren Kollegin.



Doch auch einen anderen großen deutschen Medienverlag stellt der Bericht in ein schlechtes Licht: Verleger Dirk Ippen stoppte laut "NY Times" kurz vor der geplanten Veröffentlichung eine kritische Recherche über "Bild"-Chefredakteur Reichelt. Das Investigativ-Team der Ippen-Verlagsgruppe, zu der unter anderem "Münchner Merkur" und "Frankfurter Rundschau" gehören, hatte zuvor monatelang zu den Missständen und mutmaßlichem Machtmissbrauch gegenüber Frauen recherchiert.



Investigativ-Team veröffentlicht Protestschreiben

Ippen soll schließlich aber sein Veto eingelegt haben. Die Reporter seines Verlages reagierten empört, ein Protestschreiben ist inzwischen öffentlich geworden. Darin heißt es, das Investigativ-Team sei schockiert von der Entscheidung, da die Recherche "redaktionell und juristisch über Monate abgestimmt wurde". Die Entscheidung widerspreche "allen Regeln der unabhängigen Berichterstattung".



Besonders pikant sei, dass weder juristische noch redaktionelle Gründe genannt worden seien. Da die Recherchen Machtmissbrauch aufdecken, sei das öffentliche Interesse besonders hoch. "Die Entscheidung ist eine absolute Verletzung des Grundsatzes der Trennung von Redaktion und Verlag. Wir fühlen uns dadurch in unserer Arbeit als Investigativ-Team beschnitten", so die Redakteure. Für die Recherche wurden "hunderte Dokumente recherchiert und die Belege in umfangreichen Faktenchecks" besprochen, heißt es in dem Protestschreiben.

Ein Sprecher des "Ippen"-Verlags sagte der "NY Times", der Verlag habe den Anschein vermeiden wollen, eine journalistische Veröffentlichung mit dem wirtschaftlichen Interesse zu verbinden, dem Konkurrenten zu schaden.

Vorwürfe wegen Missständen bei "Bild"

So ist es nun die "New York Times", die über weitere Missstände bei "Bild" berichtet. Im Artikel geht es vor allem um ein fragwürdiges Arbeitsklima. Die Arbeitsplatzkultur vermische "Sex, Journalismus und Firmengeld", so Autor Ben Smith. Exemplarisch wird der Fall einer anonymen "Bild"-Redakteurin geschildert, die nach eigener Angabe in Folge einer Affäre mit Chefredakteur Reichelt befördert worden sei. Eine Sprecherin des Springer-Verlags und von Reichelt sagte der "NY Times", die Aussage der Frau enthalte "einige ungenaue Fakten".

Im Frühjahr musste Reichelt sich bereits nach ähnlichen Enthüllungen von "Spiegel" und "Zeit" einem Compliance-Verfahren stellen. Nach der Untersuchung durch eine externe Anwaltskanzlei kehrte er nach einer kurzen Pause jedoch wieder in seinen Job zurück.

Auch der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner spielte im Umgang mit dem Fall Reichelt offenbar eine wichtige Rolle. Die "New York Times" zitiert eine Nachricht Döpfners an einen Freund. Darin schreibt er, man müsse "besonders vorsichtig sein", weil Reichelt "wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland" sei, "der noch mutig gegen den neuen DDR-Autoritätsstaat rebelliert". Reichelt habe "mächtige Feinde".