Erstmals seit 2019

Berichte: Japan lässt drei verurteilte Mörder hinrichten

21.12.2021, 05:47 Uhr | AFP, aj

Mehr als hundert Menschen sitzen in Japan in der Todeszelle. Zuletzt waren 2019 drei Männer exekutiert worden. Nun soll das Todesurteil erneut vollstreckt worden sein.

Die Regierung in Japan hat laut Medienberichten drei Häftlinge hinrichten lassen. Es handle sich um die erste Vollstreckung von Todesurteilen in dem Land seit 2019, berichteten mehrere örtliche Medien am Dienstag unter Berufung auf anonymen Quellen aus dem Justizministerium. Das Ministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zu den Berichten



Den Berichten zufolge wurde der verurteilte Mörder Yasutaka Fujishiro hingerichtet. Der 65-Jährige ermordete im Jahr 2004 sieben Verwandte. Zudem sollen Tomoaki Takanezawa, 54, und Mitsunori Onogawa, 44 exekutiert worden sein. Die beiden Männer wurden 2003 wegen der Ermordung von zwei Angestellten eines Pachinko-Salons verurteilt.

In Japan sitzen mehr als hundert Menschen in der Todeszelle. Das Land gehört zu den wenigen Industrienationen, die noch die Todesstrafe vollstrecken. Trotz internationaler Kritik ist die Zustimmung der japanischen Bevölkerung weiterhin hoch. Zuletzt waren 2019 drei Männer hingerichtet worden.