Eine Frau aus Nordrhein-Westfalen wollte schwanger werden, um ihren Sexpartner an sich zu binden. Weil sie dafĂĽr heimlich Kondome durchstochen hat, wurde sie jetzt verurteilt.

Das Verhältnis der beiden war zu dem Zeitpunkt der Tat eine sogenannte "Freundschaft Plus", also eine Freundschaft, bei der die Beteiligten ungezwungen und einvernehmlich miteinander schlafen, ohne eine feste Partnerschaft zu führen oder Ansprüche aneinander zu stellen. Offensichtlich reichte das der Verurteilten nicht, sie hatte sich in den drei Jahre älteren Mann verliebt.