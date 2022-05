In einem Wohnhaus in Schleswig-Holstein sind mehrere Lang- und Kurzstreckenwaffen gehortet worden. Den Ermittlungen zufolge sollen die Verdächtigen wiederholt aus Beständen der Bundeswehr gestohlen haben.

Insgesamt zehn Menschen sollen in den vergangenen Monaten mehrmals in Einrichtungen der Bundeswehr eingebrochen sein, um dort Ausr√ľstungsgegenst√§nde zu stehlen oder beim Diebstahl zu helfen. Vier von ihnen seien im aktiven Dienst, erkl√§rte die Staatsanwaltschaft Kiel am Montag. In der Nacht zum Sonntag seien zwei Beschuldigte in Eckernf√∂rde festgenommen worden und s√§√üen nun in Untersuchungshaft.