F1: So lief das Chaos-Rennen in Monaco

Massaker an Grundschule Uvalde: Ministerium will Polizeieinsatz untersuchen lassen 29.05.2022 - 20:45 Uhr Lesedauer: 1 Min. Polizeiauto in Uvalde, USA: Das Vorgehen der örtlichen Sicherheitskräfte bei dem Massaker in einer Schule soll untersucht werden. (Quelle: Nur Photo/imago-images-bilder)

H√§tten die Polizisten bei dem Amoklauf im texanischen Uvalde fr√ľher eingreifen m√ľssen? Das US-Justizministerium will eine Untersuchung in die Wege leiten.

Angesichts schwerer Vers√§umnisse der Polizei bei dem Massaker an einer Grundschule im Bundesstaat Texas will das US-Justizministerium eine Untersuchung ansto√üen. Die Beh√∂rde teilte am Sonntag in Washington mit, das Vorgehen der Sicherheitskr√§fte solle unter die Lupe genommen werden. Der B√ľrgermeister der betroffenen Kleinstadt Uvalde, Don McLaughlin, habe darum gebeten.

Ziel der Untersuchung sei es, einen unabh√§ngigen Bericht √ľber das Vorgehen der Strafverfolgungsbeh√∂rden an diesem Tag zu erstellen und Lehren daraus zu ziehen f√ľr andere Attacken. Der Bericht solle am Ende auch ver√∂ffentlicht werden. Die √úberpr√ľfung werde "fair, transparent und unabh√§ngig" sein.

Schwere Vorw√ľrfe gegen Einsatzkr√§fte

Ein 18 Jahre alter Sch√ľtze hatte am Dienstag an der Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen get√∂tet. Der Angreifer hatte sich mit Sch√ľlern und Lehrern in zwei miteinander verbundenen Klassenr√§umen eingeschlossen und dort um sich geschossen.