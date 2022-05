Mann trotz fehlender Leiche wegen Mordes verurteilt

Von der Leiche fehlt jede Spur

Im April 2021 soll der Angeklagte seinen Freund in dessen Garten in Liebenburg (Landkreis Goslar) angegriffen haben. Sein stark blutendes Opfer soll er mit dessen Kleintransporter weggefahren haben. Das Auto wurde zwar am ehemaligen HollÀndischen Pavillon in Hannover gefunden, von der Leiche fehlt aber jede Spur.