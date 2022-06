Ihr Mann sitzt bereits fĂŒr die gleiche Tat in Haft: In Estland ist eine 42-JĂ€hrige verurteilt worden, weil sie fĂŒr China spioniert haben soll. DafĂŒr erhielt sie offenbar Geld und VergĂŒnstigungen.

In Estland ist eine Frau von einem Gericht in Tallinn Medienberichten zufolge zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil sie fĂŒr China spioniert haben soll. Die 42-JĂ€hrige soll vorsĂ€tzlich fĂŒr den chinesischen MilitĂ€rgeheimdienst gearbeitet und dafĂŒr Geld und andere VergĂŒnstigungen erhalten haben, berichtete der estnische Rundfunk am Freitag. Wegen staatsfeindlicher AktivitĂ€ten und eines Drogendelikts muss sie fĂŒr insgesamt acht Jahre und sechs Monate ins GefĂ€ngnis.