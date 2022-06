Zwei Leichen an See entdeckt

Entscheidung des BGH Antisemitisches "Judensau"-Relief in Wittenberg darf bleiben Von afp , dpa , joh 14.06.2022 - 10:52 Uhr Lesedauer: 3 Min. Blick auf die sogenannte "Judensau" an der Stadtkirche in der Lutherstadt Wittenberg ├╝ber der S├╝dostecke der Chorfassade. (Quelle: Christian Schroedter/imago-images-bilder)

Ein seit Jahren schwelender Streit landete vor dem Bundesgerichtshof: Ein j├╝discher Kl├Ąger wollte, dass ein antisemitisches Relief von einer Kirche entfernt wird. Nun wurde eine Entscheidung getroffen.

Ein antisemitisches Sandsteinrelief an der Fassade der Stadtkirche in Wittenberg in Sachsen-Anhalt muss nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) nicht entfernt werden. Der Inhalt des Reliefs aus dem 13. Jahrhundert sei zwar beleidigend, durch das Anbringen einer Bodenplatte und eines Aufstellers sei es aber zu einem "Mahnmal" umgewandelt worden, urteilte der BGH am Dienstag in Karlsruhe. Die beklagte Kirchengemeinde habe sich somit ausreichend distanziert.

Ein j├╝discher Kl├Ąger hatte die Entfernung des Reliefs seit Jahren gefordert, war jedoch bislang vor Gerichten gescheitert. Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen, die durch Spitzh├╝te als Juden identifiziert werden sollen. Eine laut BGH als Rabbiner geltende Figur hebt den Schwanz des Tiers und blickt ihm in den After. Schweine gelten im j├╝dischen Glauben als unrein.

Stadt bezeichnet Relief als "Dokument der Zeitgeschichte"

Die Stadtkirchengemeinde bezeichnet die "Wittenberger Sau" als "ein schwieriges Erbe, aber ebenso Dokument der Zeitgeschichte". Der Vorsitzende Richter des sechsten Zivilsenats am BGH, Stephan Seiters, hatte bei der m├╝ndlichen Verhandlung vor zwei Wochen gesagt, das Relief f├╝r sich betrachtet sei "in Stein gemei├čelter Antisemitismus".

Kl├Ąger Dietrich D├╝llmann, der nach eigenen Angaben 1978 zum Judentum konvertiert ist und sich seither Michael nennt, sieht in der "Judensau" nur ein Beispiel f├╝r viele Verfehlungen der Kirche im Umgang mit Juden. Insbesondere den Reformator Martin Luther (1483-1546), der einst in eben jener Kirche in Wittenberg predigte, bezeichnet D├╝llmann als "Erz-Antisemit".