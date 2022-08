Wald bei Hambacher Schloss brennt: Feuer im Pfälzerwald in Neustadt

Aktualisiert am 03.08.2022 - 18:11 Uhr

Aktualisiert am 03.08.2022 - 18:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Im Pfälzerwald in der Nähe des Hambacher Schlosses ist ein Feuer ausgebrochen. Die Stadt Neustadt ruft dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden und Straßen freizuhalten, um den Einsatzkräften den raschen Weg zur Einsatzstelle freizumachen. Der SWR hatte zuerst darüber berichtet.

Betroffen ist der südliche Hang unter dem Schloss, so der SWR. Gegen 15 Uhr seien die Einsatzkräfte alarmiert worden. Inzwischen sind den Informationen zufolge rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Feuerwehrsprecher vor Ort sagte, dass die Einsatzkräfte seiner Einschätzung nach die Flammen mittlerweile bereits zurückdrängen konnten.

Am Hafen von Mukran :

Am Hafen von Mukran : Arbeiter auf Rügen von Stahlplatte erschlagen

Hier wird es am Donnerstag am heißesten

Temperaturen von nahezu 40 Grad : Hier wird es am Donnerstag am heißesten

Das Hambacher Schloss ist ein bedeutendes touristisches Ziel in Rheinland-Pfalz. Es befindet sich im Stadtgebiet von Neustadt an der Weinstraße in der Metropolregion Rhein-Neckar.