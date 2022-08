Extreme Dürre in Frankreich: Macron-Regierung setzt Krisenstab ein

Nach Angaben von Umweltminister Christophe Béchu ist schon in mehr als hundert französischen Gemeinden die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen. Die betroffenen Kommunen werden nun per Lkw mit Trinkwasser versorgt, "da nichts mehr in den Leitungen ist", sagte Béchu bei einem Besuch in Roumoules im Südosten Frankreichs.