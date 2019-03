Erschreckende Bilder

Tornado zieht mitten durch Ortskern in der Eifel

13.03.2019, 19:22 Uhr | dpa, jmt

Eine Gemeinde in der Eifel ist offenbar von einem Tornado getroffen worden. Der Sturm zog durch den Ortskern. Ein Video zeigt die Schockmomente.

In der Eifel südlich von Aachen hat ein Sturm mit starkem Wind gewütet. "Das Schadensmuster erinnert an einen Tornado", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Aachen. Der Sturm am Mittwochabend sei durch den Ortskern der Gemeinde Roetgen an der Grenze zu Belgien gezogen. Genauere Informationen zu den Schäden gab es zunächst nicht.



Ein #Tornado fegte heute durch den Ortskern von Roetgen bei Aachen. Er hinterließ abgedeckte Dächer und weitere Schäden. pic.twitter.com/82FUAVcfSa — WDR aktuell (@WDR) March 13, 2019

Der Westdeutsche Rundfunk berichtete von abgedeckten Dächern. Der Deutsche Wetterdienst bestätigte, dass ein Gewitter über die Eifel gezogen sei. Ob es dabei einen Tornado gegeben habe, müsse zunächst noch geprüft werden, sagte eine DWD-Meteorologin. Die Bilder des Sturms legen ein Tornado-Ereignis allerdings nahe.