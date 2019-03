Tausende evakuiert

"Historische Fluten" im mittleren Westen der USA

19.03.2019, 04:39 Uhr | AFP

Der mittlere Westen der USA kämpft wegen Schneeschmelze und starker Regenfälle mit Überschwemmungen. Im Bundesstaat Iowa mussten mehrere Orte evakuiert werden.

Mehrere Bundesstaaten im Mittleren Westen der USA kämpfen weiter mit schweren Überschwemmungen. Am Montag waren weite Teile Nebraskas sowie Teile der Bundesstaaten Iowa, Wisconsin und South Dakota betroffen. Der Nationale Wetterdienst NWS sprach von "historischen" Fluten. Ein Sinken der Pegelstände ist laut Vorhersage vorerst nicht in Sicht, auch weitere Staaten könnten betroffen sein.

Wegen der Schneeschmelze waren die Pegelstände ohnehin schon angestiegen, ein schwerer Sturm brachte in der vergangenen Woche zusätzlich Schnee und Regen. Bislang kamen örtlichen Medienberichten zufolge in Nebraska und Iowa drei Menschen ums Leben. Hunderte Häuser und Geschäfte wurden beschädigt.

Trump spricht von "verheerenden" Fluten

In Nebraska erreichten die Fluten an 17 Standorten Rekordwerte. Das Rote Kreuz richtete zehn Notunterkünfte für Betroffene ein. 54 Städte sowie vier Gebiete der Ureinwohner in dem Bundesstaat riefen den Notstand aus.

WOW! They're barricading off rivers in #SiouxFalls in South Dakota. Lots of violent rapids on the Big Sioux River today. We'll continue to have updates on the #flooding on @WeatherNation pic.twitter.com/tfXyeG9wps — WeatherNation (@WeatherNation) March 18, 2019

Historic #flooding in Nebraska, Iowa, kills 3, cuts off entire towns, ruins 500 homes in one county alone. https://t.co/qH12v8bB53 pic.twitter.com/4eEaihEElS — The Weather Channel (@weatherchannel) March 18, 2019

In Iowa wurde für drei Dutzend Landkreise der Notstand ausgerufen. In Wisconsin wurden Straßen gesperrt, mehr als 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

US-Präsident Donald Trump sprach am Montag von "verheerenden" Fluten. Das Weiße Haus stehe in engem Kontakt mit den Behörden vor Ort.