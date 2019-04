Zentrum nahe Donaueschingen

Erdbeben erschüttert den Schwarzwald

Spürbares Erdbeben im Schwarzwald: Am Mittwoch hat bei Donaueschingen die Erde gewackelt, die Erdstöße waren in der Region spürbar. (Quelle: t-online.de)

Ein Erdbeben hat am Mittwoch den Schwarzwald-Baar-Kreis leicht erschüttert. Das Beben hatte das Epizentrum südlich von Donaueschingen. Die Stärke gaben die Erdbebendienste der Schweiz und des Landes Baden-Württemberg sowie das European-Mediterranean Seismological Centre mit Werten zwischen 2,3 und 2,5 an.





Die Erde wackelte um 10.21 Uhr. Das Beben war in der Region spürbar. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Baden-Württemberg ist nach einer Auswertung der Seite erdbebennews.de in den beiden vergangenen Jahren jeweils das Bundesland mit den meisten tektonischen Erdbeben in Deutschland gewesen. In NRW gab es deutlich mehr Beben, doch dabei war die Bergbauvergangenheit vielfach Auslöser.



In Baden-Württemberg registrierte der Erdbebendienst Südwest im vergangenen Jahr 73 Beben, die mindestens die Magnitude 1 hatten. Davon waren nur drei spürbar. Das stärkste Beben 2018 mit Epizentrum in Deutschland hatte sich südwestlich von Freiburg in Neuenburg am Rhein mit einer Stärke von 3,5 ereignet.

Verwendete Quellen: Schweizerischer Erdbebendienst