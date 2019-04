Unglück im Fieschertal

Ski-Gruppe aus Deutschland von Lawine erfasst – vier Tote

28.04.2019, 11:45 Uhr

Ein Lawinenabgang (Symbolfoto): Die deutsche Reisegruppe sei am Freitag nicht von einem Ausflug in das Gebiet der Grünhornlücke (Gemeinde Fieschertal) zurückgekehrt. (Quelle: Jan Eifert)

Bei einem Lawinenunglück in der Schweiz sind vier Menschen gestorben. Bei den Opfern soll es sich um eine Reisegruppe aus Deutschland gehandelt haben.

Bei einem Lawinenabgang in der Schweiz sind offenbar vier Menschen getötet worden. Bei der Skifahrern soll es sich um eine Reisegruppe aus Deutschland gehandelt haben, berichtet das Nachrichtenportal "20 Minuten". Die Gruppe sei am Freitag nicht von einem Ausflug in das Gebiet der Grünhornlücke (Gemeinde Fieschertal) zurückgekehrt, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit







Als die Touristen nicht an ihrer Skihütte ankamen, wurden die Rettungskräfte alarmiert. Noch in der Nacht sei ein Suchflug durchgeführt worden. Die Suche nach den Verschütteten konnte wegen schlechten Witterungsverhältnissen aber erst am Samstag fortgesetzt werden, berichtet das Portal weiter. Mit speziellen Lawinen-Gerätschaften konnten die Skifahrer in einer Höhe von 3.110 Metern gefunden werden. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Nähere Angaben zu den Opfern gab es zunächst nicht.

Verwendete Quellen: 20Min: Vier Menschen sterben in Lawine

Mit Material von dpa