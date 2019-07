Stärke 6,4

Schweres Erdbeben erschüttert Kalifornien

04.07.2019, 19:59 Uhr | jmt, law, t-online.de

Ein schweres Erdbeben hat sich in Kalifornien ereignet. Auch in der Großstadt Los Angeles waren die Erschütterungen zu spüren.

Ein schweres Erdbeben hat am Donnerstagabend den Süden des US-Bundesstaates Kalifornien erschüttert. Nach ersten Auswertungen des Erdbebendienstes der Bundesbehörde "United States Geological Survey" erreichte das Beben eine Stärke von 6,6. Die Seite war zeitweilig nicht mehr erreichbar. Das Geoforschungszentrum in Potsdam bestimmte die Stärke zunächst mit 6,1, korrigierte kurz darauf allerdings auf 6,4.

Das Epizentrum lag demnach etwa 200 Kilometer nordöstlich von Los Angeles in der Nähe des berühmten Death Valley. Dem Beben folgten mindestens drei weitere deutlich spürbare Erdstöße, die laut Informationen von t-online.de auch in Los Angeles deutlich spürbar waren. Gleiches berichtete CNN von Las Vegas. Über größere Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Das Epizentrum liegt demnach nicht an der Störungszone des San-Andreas-Graben, an dem sich in der Vergangenheit die schweren Beben in Kalifornien ereignet hatten. 1906 waren dort in San Franicsco durch das Beben und die anschließend ausgelösten Feuer mehr als 3.000 Menschen ums Leben gekommen. Die Stärke des damaligen Bebens wurde auf 7,8 geschätzt.

