Frauen und Kinder unter Opfern

22 Tote bei Erdrutsch in Äthiopien

16.10.2019, 03:41 Uhr | AFP

Steile Felswände in der Gheralta Berkette in Äthiopien (Symbolbild): Bei einem Erdrutsch sind 22 Menschen ums Leben gekommen. (Quelle: imageBROKER/Guenter Fischer/imago images)

In Äthiopien hat es in einer abgelegenen Bergregion im Süden einen Erdrutsch gegeben. 22 Menschen, darunter neun Frauen und sechs Kinder, verloren ihr Leben. Mehrere Familien mussten umgesiedelt werden.

Bei einem Erdrutsch in Äthiopien sind 22 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien neun Frauen und sechs Kinder, teilten die Behörden am Dienstag mit. Das Unglück hatte sich am Sonntag in einer abgelegenen Bergregion im Süden des Landes ereignet.









Die Erdmassen hatten sich nach zehnstündigen Dauerregen gelöst und mehrere Häuser unter sich begraben. Aus Sorge vor weiteren Erdrutschen wurden nach Angaben der örtlichen Behörden mehrere Familien vorübergehend umgesiedelt.