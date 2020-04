Zwei Hektar in Flammen

Großbrand im Leipziger Westen

22.04.2020, 07:55 Uhr | aj, t-online.de

In einem Park in Leipzig ist es zu einem großflächigen Brand gekommen. Die Feuerwehr warnte zudem vor starker Rauchbildung im Westen der Stadt.

Auf einer etwa zwei Hektar großen Fläche bei im Schönauer Park im Westen Leipzigs ist am Dienstagabend zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. Rund 50 Feuerwehrleute waren Berichten zufolge im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Die Leipziger Feuerwehr teilte auf Twitter mit, dass sowohl Schilf als auch der angrenzende Wald brannten. Zudem warnte sie die Bevölkerung vor starker Rauchbildung im Westen.



📟 Feuermeldung 📍Schönauer Lachen



Im Bereich #Schönau kommt es momentan zu einer starken #Rauchentwicklung. Wir sind vor Ort und führen erste Löschmaßnahmen durch.



➡️ Weiteres in Kürze #WirschützenLeipzig — Feuerwehr Leipzig (@Feuerwehr_LE) April 21, 2020

Wie die Leipziger Volkszeitung berichtete, sei der Brand gegen 23 Uhr unter Kontrolle gewesen. Die Löscharbeiten würden jedoch noch mehrere Stunden andauern. Zu der Brandursache konnte am Abend demnach noch keine Angabe gemacht werden. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen.

In den letzten Tagen kam es zu mehreren Waldbränden in Deutschland. Auf einer etwa vier Hektar großen Fläche bei Krakow am See im Landkreis Rostock ist am Dienstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Grund sind die seit Tagen anhaltende Trockenheit und der Wind. Am Montag brannten 60 Hektar Wald in Gummersbach ab, am Dienstag musste die Feuerwehr in Nürnberg zum Löschen eines Waldbrandes ausrücken.