Stärke: 2,8

Leichtes Erdbeben bei Aachen registriert

02.01.2021, 10:27 Uhr | dpa

Aachen am frühen Morgen: es gab ein leichtes Erdbeben. (Quelle: Hans Lucas/imago images)

Am frühen Morgen ist in der Nähe von Aachen ein leichtes Erdbeben registriert worden. Schäden gibt es bislang nicht. Ein Beben wie dieses gab es in der Region nicht zum ersten Mal.

Bei Aachen hat es am Samstagmorgen ein leichtes Erdbeben gegeben. Es sei um 7.36 Uhr zwischen Aachen und Roetgen wahrgenommen worden, teilte der Geologische Dienst NRW auf seiner Website mit. Die Stärke betrug 2,8 auf der Richterskala.



Gebäudeschäden seien bei Erdbeben dieser Stärke nicht zu erwarten, sagte der Leiter des Landeserdbebendienstes, Klaus Lehmann, der Deutschen Presse-Agentur. Ein solches Beben komme in der Niederrheinischen Bucht etwa ein Mal im Jahr vor.