Wenige Tage nach "Tauktae"

Neuer Zyklon trifft Indien – zwei Millionen Menschen fliehen

25.05.2021, 14:43 Uhr | AFP

Ein Mann in Indien geht an einem umgestürzten Baum vorbei: Der Wirbelsturm "Tauktae" hat den Westen des Landes verwüstet. (Quelle: Rafiq Mabool/AP/dpa/dpa)

Erst vor kurzem fegte ein Zyklon über den Westen Indiens hinweg und nahm dutzenden Menschen das Leben. Nun trifft es den Osten: Millionen von Menschen flüchten vor "Yaas".

Bereits wenige Tage nach dem Zyklon "Tauktae" rückt ein weiterer tropischer Wirbelsturm auf Indien zu. Fast zwei Millionen Bewohner der Küstenregionen in den östlichen Bundesstaaten West-Bengalen und Odisha wurden am Dienstag deshalb in Notunterkünfte gebracht. Der Zyklon "Yaas" befand sich über der Bucht von Bengalen und sollte voraussichtlich am Mittwoch auf Land treffen.

Erst vor wenigen Tagen war "Tauktae" mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 185 Stundenkilometern über den Westen Indiens hinweggefegt. Mindestens 155 Menschen kamen dabei ums Leben. Noch immer werden dutzende vermisst.

Wissenschaftlern zufolge nimmt die Zahl und die Intensität von Zyklonen in der Region zu. Grund dafür ist der voranschreitende Klimawandel und die damit verbundene höhere Wassertemperatur im Meer.