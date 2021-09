Schwere Schäden befürchtet

Hurrikan Nicholas trifft US-Küste – Notstand in Texas ausgerufen

14.09.2021, 09:27 Uhr | rtr, dpa

Ein Mann hält seinen Sohn an einem Pier in Texas: Der Tropensturm "Nicholas" ist zu einem Hurrikan hochgestuft worden. (Quelle: ADREES LATIF/Reuters)

Nach Hurrikan Ida vor zwei Wochen trifft mit Nicholas der nächste schwere Tropensturm auf die US-Küste. Millionen Menschen in der Metropole Houston sind aufgefordert, das Haus nicht zu verlassen.

Hurrikan "Nicholas" hat in der Nacht zum Dienstag die Küste des US-Bundesstaates Texas erreicht. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) teilte auf Twitter mit, der Hurrikan der Stärke eins von fünf sei auf der Halbinsel Matagorda südwestlich von Houston auf Land getroffen. Die Meteorologen des Hurrikanzentrums berichteten von heftigem Regen und starkem Wind.



Außerdem warnten die Meteorologen vor Überschwemmungen und möglichen Tornados. "Nicholas" soll am Dienstag über den Südosten von Texas und am Mittwoch dann in den benachbarten Bundesstaat Louisiana ziehen. Dort haben Menschen noch immer mit den Folgen von Hurrikan "Ida" vor zwei Wochen zu kämpfen.

Notstand für 17 Landkreise ausgerufen

"Es wird ein sehr langsam vorankommender Sturm im ganzen Bundesstaat Texas sein, der mehrere Tage andauern wird und eine enorme Menge Regen mit sich bringt", kündigte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, an. "Die Menschen in der Region müssen auf extreme Hochwasserereignisse vorbereitet sein." Daher rufe er für 17 Landkreise und drei Städte an der Küste den Notstand aus. Zudem würden Rettungsteams für Boote und Hubschrauber in Bereitschaft versetzt.

Der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, forderte die 2,3 Millionen Einwohner der Stadt auf, zu Hause zu bleiben. In Teilen der Stadt werde laut Vorhersage mit Starkregen gerechnet. Der Nationale Wetterdienst in den USA warnte vor Sturmfluten, Überschwemmungen und Tropenstürmen in der gesamten Region und nannte dies eine "lebensbedrohliche Situation".

Stromausfall an texanischer Küste

"Nicholas" – aus dem Golf von Mexiko kommend – hatte am späten Montag an Stärke gewonnen und war von einem Sturm zu einen Hurrikan hochgestuft worden. Entlang der texanischen Küste sei in einigen Gebieten bereits der Strom ausgefallen, berichteten US-Medien.

"Ida" war am 29. August als gefährlicher Hurrikan der Stärke vier von fünf südwestlich von New Orleans auf die Küste des südlichen Bundesstaates Louisiana getroffen. Danach schwächte er sich ab. Überreste des Sturms verursachten im Nordosten der USA aber noch Unwetter und katastrophale Überschwemmungen. Landesweit starben Dutzende Menschen.