Starke Erschütterung

Erdbeben auf Kreta registriert – Schäden noch unklar

27.09.2021, 10:14 Uhr | dpa, AFP, rtr

Kreta: Die griechische Insel wurde am Montagmorgen von einem Erdbeben erschüttert. (Quelle: t-online)

In einer Hafenstadt auf Kreta ist es am Morgen zu einem Erdbeben gekommen. Die Erschütterung soll auf der ganzen Urlaubsinsel spürbar gewesen sein. Es soll mindestens ein Todesopfer gegeben haben.

Ein Erdbeben hat am Montagmorgen um kurz nach 9 Uhr (Ortszeit) die Hafenstadt Iraklion auf Kreta erschüttert. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete zunächst von einer Stärke von 5,8, Reuters hingegen von 6,5 auf der Richterskala. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von mindestens einem Todesopfer. Wie der griechische Fernsehsender ERT meldete, starb der Mann am Montagmorgen beim Einsturz einer Kirche in dem Ort Arkalochori südlich der Inselhauptstadt. Neun Menschen seien leicht verletzt worden, drei Menschen seien unter eingestürzten Häusern verschüttet.

Viele Menschen flüchteten aus Gebäuden auf die Straßen, wie Fernsehbilder zeigten. Das Epizentrum lag rund 20 Kilometer südöstlich der Stadt, wie das Geodynamische Institut Athen mitteilte.



Das Beben war auf der ganzen Insel und auch auf anderen Inseln wie etwa dem nördlich von Kreta gelegenen Santorin zu spüren. Augenzeugen sprachen von Schäden an Häusern, über Verletzte oder Tote war zunächst nichts bekannt.