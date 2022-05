Ursache unklar Feuerwehren im Harz kämpfen gegen neuen Waldbrand Von dpa 15.05.2022 - 22:10 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Polizeihubschrauber bringt Löschwasser: Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. (Quelle: Matthias Bein/dpa-bilder)

Schon wieder brennt es im Harz: Zwölf Feuerwehren kämpfen in Sachsen-Anhalt gegen die Flammen. Der Zugverkehr am Brocken kam zum Erliegen. Nun will auch die Politik reagieren.

Im Harz ist wieder ein Waldbrand ausgebrochen. Bei Stiege in Sachsen-Anhalt seien an einem steilen Hang rund 2.500 Quadratmeter betroffen, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Harz am Sonntag. Etwa zw√∂lf Feuerwehren waren den Angaben nach im Einsatz, um die Flammen zu l√∂schen. Zudem sei ein Hubschrauber aus Th√ľringen angefordert worden, um den Brand auch aus der Luft zu bek√§mpfen. Die Ursache des Feuers sei noch unklar.

Unterdessen teilten die Harzer Schmalspurbahnen auf der Internetseite mit, dass der Zugverkehr ab dem Bahnhof Drei Annen Hohne zum Brocken und zur√ľck eingestellt wurde. Unklar war zun√§chst, ob und wie viele Ausfl√ľgler davon betroffen waren. Im Harz hatte es in den vergangenen Wochen mindestens zwei Mal in gr√∂√üerem Umfang gebrannt.