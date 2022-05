Der brasilianische PrĂ€sident Jair Bolsonaro ĂŒberflog einige der am meisten betroffenen Gebiete und kĂŒndigte Hilfsmaßnahme an. "Leider passieren diese Katastrophen. Ein Land kontinentalen Ausmaßes hat seine Probleme", sagte er "G1" zufolge in einer Pressekonferenz. In Brasilien hatte es in den vergangenen Monaten in verschiedenen Bundesstaaten zahlreiche Tote durch Erdrutsche und Überschwemmungen gegeben. Ende Februar waren dabei in PetrĂłpolis in der Bergregion von Rio de Janeiro mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen.