Mehrere Tote nach Unwetter in Kuba

Schwere Regenf├Ąlle in Kuba: Wegen des Sturms "Agatha" sind in dem karibischen Inselstaat mindestens drei Menschen gestorben. Schon bald k├Ânnte das Unwetter die USA erreichen.

Bei starkem Regen und ├ťberschwemmungen sind in Kuba mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das staatliche Nachrichtenportal Cubadebate berichtete am Freitag, dass in der westlichen Provinz Pinar del R├şo ein Mann tot aufgefunden wurde, nachdem er in einen Bach fiel. Ein weiterer Mensch werde vermisst.

In der Hauptstadt Havanna starben zwei weitere Menschen. Zu den Todesf├Ąllen kam es bei einem Hauseinsturz und einem Unfall , wie das Pr├Ąsidialamt des sozialistischen Inselstaats am Freitag auf Twitter mitteilte.

In der Stadt sind mindestens 60 H├Ąuser teilweise eingest├╝rzt, 50.000 Haushalte sind ohne Strom. Am meisten betroffen seien unter anderem das Zentrum und die Altstadt Havannas. Rund 400 Menschen seien in Notunterk├╝nften untergebracht worden, mehr als 1.800 bei Freunden oder Familie untergekommen. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskr├Ąfte im Zentrum Havannas Menschen in Kanus in Sicherheit brachten. Die Regierung warnte vor Erdrutschen.