Wieder brennt ein Wald in Brandenburg Ein Feuerwehrfahrzeug in einem Wald in Brandenburg (Archivbild): Erneut ist ein Feuer ausgebrochen.

Erneut musste die Feuerwehr in Brandenburg Waldbrände löschen. Bei Rheinsberg stand Wald in Flammen, bei Beelitz flammten Glutnester auf.

Im Brandenburger Landkreis Ostprignitz-Ruppin, wo neben dem Landkreis Prignitz die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 gilt, ist am Donnerstag ein Waldbrand gemeldet worden. Bei dem Feuer im Rheinsberger Ortsteil Schwanow kam es am Donnerstag zu starker Rauchentwicklung. Nach ersten Angaben der Feuerwehr standen zunächst etwa fünf Hektar Wald in Flammen. Die Polizei sprach von zwei bis drei Hektar. Die Regionalleitstelle der Feuerwehr gab eine Gefahrenmeldung heraus. Am Morgen entspannte sich die Lage.

Einige Bewohner mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen. Es handelte sich um Gebäude, die sich in unmittelbarer Nähe des Brandes befänden. Die Polizei ging zunächst nicht davon aus, dass die Flammen auf die Häuser übergreifen könnten. Am Abend sagte ein Feuerwehrsprecher dem RBB, dass der Brand "halbwegs unter Kontrolle sei". Der Rauch sei von der Ortschaft Schwanow weggezogen. Die Feuerwehr teilte am frühen Freitagmorgen mit, die Lage habe sich gegen Mitternacht deutlich entspannt, es sei nun eine Sicherheitswache im Einsatz. Einzelne Reste müssten noch gelöscht werden.

Rheinsberg mit knapp 8.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt im Rheinsberger Seengebiet im Norden Brandenburgs und ist eine beliebte Feriengegend.

Glutnester bei Beelitz wieder aufgeflammt

Die im Waldboden versteckten Glutnester bei Beelitz hingegen sind teilweise wieder aufgeflammt, heißt es nach Agenturberichten. Die Feuerwehr sei deswegen wieder um kurz vor ein Uhr morgens ausgerückt. Einzelne, über die Waldfläche verteilte Stellen seien betroffen gewesen.