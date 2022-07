Australien: Erneut Evakuierungen wegen starker Regenfälle in Sydney

"Lebensbedrohliche Notsituation" Erneut Evakuierungen wegen starker RegenfĂ€lle in Sydney Von rtr , dpa 03.07.2022 - 07:51 Uhr Lesedauer: 2 Min. FĂ€hre im Hafen von Sydney: In der Metropolregion kommt es zu schweren StĂŒrmen und RegenfĂ€llen. (Quelle: Mark Baker/dpa-bilder)

In der Region rund um die australische Metropole steigt das Wasser. Die Ministerin fĂŒr Katastrophenschutz ruft die Bewohner auf, ihre HĂ€user zu verlassen.

Tausende Einwohner in Sydney sind wegen sintflutartiger RegenfĂ€lle und heftiger StĂŒrme aufgefordert, die Region zu verlassen. "Wir sehen uns jetzt Gefahren an mehreren Fronten gegenĂŒber – Sturzfluten, Überschwemmungen in den FlĂŒssen und KĂŒstenerosion", sagte die Ministerin fĂŒr Katastrophenschutz von New South Wales, Steph Cooke, in einer im Fernsehen ĂŒbertragenen Pressekonferenz am Sonntag (Ortszeit). Sie rief die Menschen dazu auf, ihre Urlaubsreisen zu den jetzt beginnenden Schulferien zu ĂŒberdenken. "Dies ist eine lebensbedrohliche Notsituation."

Tiefer gelegene Bereiche im SĂŒdwesten der Metropole standen am Sonntag gut 1,50 Meter unter Wasser, wie Fotos zeigen. Nach Medienberichten fiel im Bereich von Sydney bereits jetzt vier Mal so viel Regen wie sonst im gesamten Monat Juli. Der Meteorologe Jonathan How sagte dem Sender ABC, in Menangle, etwa 70 Kilometer sĂŒdwestlich von Sydney, habe der Pegel des Flusses bereits einen Stand von 16,5 Meter erreicht, nur knapp unter der Rekordmarke von 16,8 Meter aus dem April 2022.