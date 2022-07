Gletscherbruch in Italien: Weiterer Felssturz in den Dolomiten

Weiterer Felssturz in den Dolomiten

Nach einer heftigen Lawine in der vergangenen Woche ist es in den Dolomiten zu einem Felssturz gekommen. Offenbar wurde niemand verletzt.

FĂŒnf Tage nach dem tödlichen LawinenunglĂŒck in den Dolomiten ist es unweit davon zu einem Felssturz gekommen. Dabei wurde ersten Erkenntnissen zufolge aber niemand verletzt, wie die Bergrettung der norditalienischen Region Venetien mitteilte.

Der Felsbrocken habe sich am Freitag um 11.38 Uhr in etwa 2.400 Metern Meereshöhe vom Berg Moiazza gelöst und sei bei einem Zugangsweg fĂŒr einen Klettersteig abgegangen. Ein deutscher Alpinist hörte ein lautes Donnern, sah eine Staubwolke und schlug den Angaben zufolge in einer nahe gelegenen SchutzhĂŒtte Alarm. Die Bergrettung schloss nach ÜberflĂŒgen mit dem Helikopter aus, dass Menschen betroffen waren.