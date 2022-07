Hier brennt Deutschland: Nasa-Karte zeigt Feuer auf der Welt

Das "Fire Information for Resource Management System" (Firms) zeigt nahezu in Echtzeit aktive Brände. Mithilfe von Satelliten sind diese Daten weltweit innerhalb von drei Stunden nach der Beobachtung verfügbar – für die USA und Kanada sogar live. Hier können Sie sich selbst einen Überblick verschaffen.

Feuer überall in Deutschland

In Deutschland sind auf der Karte aktuell insbesondere in Nordrhein-Westfalen einige Brände zu beobachten. Ein größeres Feuer ist im Ruhrgebiet rund um Duisburg erkennbar. Nahe Salzgitter in Niedersachsen ist ebenfalls ein Gebiet markiert, wo es brennen soll. Nur in Mecklenburg-Vorpommern brennt es derzeit der Karte zufolge wohl nicht.