Europa-Park Rust: Etwa 20 Verletzte nach Pfefferspray-Attacke

Aktualisiert am 28.07.2022 - 18:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Im Europa-Park in Baden-Württemberg ist ein Streit zwischen jungen Männern eskaliert. Auch Unbeteiligte wurden dabei leicht verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung mehrerer junger Männer in der Lobby eines Hotels im Europa-Park in Rust ist Pfefferspray versprüht worden. Die Gaswolke sei durch die Eingangshalle gezogen und dabei seien etwa 20 Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagabend. Sie hätten gereizte Augen und würden von Sanitätern versorgt.