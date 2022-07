Von Corona-Impfgegnern bedrohte Ärztin ist tot

Täter stahl Identität eines Hamburgers

Die Polizei in Oberösterreich geriet wegen des Falls massiv in die Kritik. Sie hatte unter anderem dem "Standard" erklärt, technisch an ihre Grenzen gestoßen zu sein. Einer Hackerin gelang es hingegen auf eigene Faust, Spuren zum mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen.

Nella, so der Name der Hackerin und Aktivistin, erfuhr aus einem österreichischen Medienbericht vom Tod der Ärztin. Sie reagierte im Gespräch mit t-online bestürzt auf die Nachricht: "Es ist so schlimm. Hätte man sie früher unterstützt und ernst genommen, dann wäre das nie so ausgeartet." Um solche Entwicklungen zu verhindern, gehe sie an die Öffentlichkeit und prangere die Untätigkeit der Behörden an.