Sie wurde Opfer eines Verbrechens Vermisste neunjährige Valeriia ist tot Von dpa , ams Aktualisiert am 12.06.2024 - 13:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die vermisste neunjährige Valeriia ist tot. Das bestätigte die Polizei auf einer Pressekonferenz.

Die neunjährige Valeriia aus Döbeln in Sachsen ist tot. Bei einer am Dienstag gefundenen Leiche handele es sich um das Kind. Die Neunjährige wurde Opfer eines Verbrechens, teilte die Polizei auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mit. Es werde nun wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Einen Tatverdächtigen gebe es jedoch nicht.

"Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, den Täter zu ermitteln. Das sind wir Valeriia und ihrer Familie schuldig", sagte der Chemnitzer Polizeipräsident Carsten Kaempf am Mittwoch. "Der Verlust eines Kindes zerreißt einem das Herz", sagte er weiter. Ein solches Verbrechen gehe an niemandem spurlos vorbei, es sei ein Gefühl, als ob die Zeit stillstehe. Es gebe bisher keine Hinweise auf eine Sexualstraftat.

Suchmaßnahmen führten nicht zu Erfolg

Wie die Beamten ausführten, wurde die Polizei Chemnitz am 3. Juni informiert, dass Valeriia verschwunden ist. Noch in der Nacht seien alle verfügbaren Kräfte zusammengezogen worden. Zwei Hubschrauber, die Wasserpolizei, zahlreiche Einsatzkräfte und auch externe Beteiligte hätten das Mädchen gesucht. Insgesamt seien 400 Einsatzkräfte der Polizei aus Sachsen und Sachsen-Anhalt beteiligt gewesen. Auch der Schulweg sei genauer untersucht worden – ohne Erfolg.

Ebenso habe die Befragung von Angehörigen, allen voran der Mutter, nicht geholfen. Die Menschen in Döbeln waren gebeten worden, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen oder Schuppen nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Zusätzlich hatten sich in der rund 24.000 Einwohner zählenden Stadt private Suchtrupps gebildet.

Mordkommission ermittelt

Es wurden auch rückfällige Sexualstraftäter überprüft, so die Polizei weiter. Die Hoffnung, sie lebendig zu finden, sei noch da gewesen. Am Dienstag wurde schließlich am Rande eines Waldgebiets nahe Döbeln eine Leiche gefunden. Sie wurde circa vier Kilometer von Valeriias Zuhause entfernt gefunden. Der Fundort befinde sich sehr abseitig. "Abseits jeglicher Waldwege, tief im Unterholz", sagte die Leiterin der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz, Mandy Kürschner. Es handele sich um ein Waldgebiet zwischen Hermsdorf und Mahlitzsch. "Ohne die Suchmaßnahmen hätten wir Valeriia bis heute nicht gefunden", so Kürschner.

In der Nacht zu Mittwoch sei die Leiche untersucht worden und es habe sich bestätigt, dass es sich dabei um Valeriia handele. Ebenso sei klargeworden, dass es zweifellos um eine Gewalttat geht. Die Mordkommission ermittle nun in dem Fall.