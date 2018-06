Container für Sicherheitskontrollen

Unbekannte zerstören Einlass vor Reichstagsgebäude

12.06.2018, 16:28 Uhr | dpa

Der Besuchereinlass zum Bundestag ist von Unbekannten zerstört worden. Diverse Geräte nahmen Schaden – und sprühten mit Feuerlöscher herum.

Im zentralen Besuchereinlass zum Bundestag vor dem Berliner Reichstagsgebäude haben unbekannte Täter Zerstörungen angerichtet. Sie brachen in der Nacht zu Dienstag in den provisorischen Containerbereich am Westeingang ein. In den Containern finden die Sicherheitskontrollen der Besucher statt.



Die Randalierer zerstörten technische Geräte, warfen Möbel um und sprühten mit Feuerlöschern. Die Polizei beim Deutschen Bundestag entdeckte die Tat um 2.19 Uhr, wie die Parlamentsverwaltung am Dienstag mitteilte. Täter und Motive sind nicht bekannt. Der Besucherverkehr lief am Dienstag weiter.