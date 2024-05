Als Doktor der Philosophie und Kinderbuchautor hat der heutige Spitzenpolitiker erst in seinen 30ern einen Quereinstieg in die Politik hingelegt. Auch äußerlich hat er seitdem eine große Veränderung durchgemacht.

Die Spur führt an den Hindukusch : Diese Gruppe will deutsche EM-Stadien angreifen

Habeck wurde im September 1969 in Lübeck in Schleswig-Holstein geboren und zog das erste Mal 2009 in den Landtag ein. 2012 bekleidete er in Schleswig-Holstein sein erstes Ministeramt. 2018 wechselte er in die Bundespartei und war zunächst als Bundesvorsitzender tätig. Seit Ende 2021 ist er Wirtschaftsminister.