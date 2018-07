Unbekannte Tote

Frauenleiche in Bremen entdeckt

08.07.2018, 18:44 Uhr | dpa

Am Sonntagmorgen haben Spaziergänger eine tote Frau in einer Böschung entdeckt. Nun probiert die Polizei zu ermitteln, wer die Frau ist – und weshalb sie starb.

Passanten haben am Sonntagmorgen in Bremen die Leiche einer Frau entdeckt. Die Tote lag an einer Böschung am Uferrand der Weser. Erste Untersuchungen deuten jedoch nicht auf eine Wasserleiche hin, so ein Sprecher der Polizei.

Noch ist völlig unklar, wer die Frau ist und wieso sie starb. Ein Fremdverschulden soll laut "Weser Kurier" aber bereits ausgeschlossen sein. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.