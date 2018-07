SEK-Einsatz in Berlin

Polizei feuert auf verwirrten Mann

26.07.2018, 11:59 Uhr | dpa

Im Rahmen eines Einsatzes in Berlin Prenzlauer Berg musste das SEK einen Mann mit Schüssen außer Gefecht setzen. Er befindet sich nun mit schweren Verletzungen in stationärer Behandlung. (Quelle: Deutzmann/imago)

In Berlin musste ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nach Schüssen aus einem Balkon im Stadtteil Prenzlauer Berg anrücken. Ein verwirrter Mann erlitt bei dem Einsatz eine Schussverletzung.

Einer oder mehrere Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben auf einen verwirrten Mann in Berlin geschossen. Der Verletzte sei von einem Notarzt versorgt worden und komme in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Beim Notzugriff hat unser #SEK geschossen und den Mann verletzt. Er wurde von einem Notarzt versorgt und kommt in ein Krankenhaus.

Zuvor sollen speziell ausgebildete Verhandler probiert haben Kontakt mit dem 66-Jährigen aufzunehmen. Als weitere Schüsse aus der Wohnung des Mannes vernommen wurden, mussten die Spezialeinsatzkräfte eingreifen. Demnach habe das SEK bei einem "Notzugriff" geschossen. Grund für den Einsatz in der Andersenstraße im Stadtteil Prenzlauer Berg soll gewesen sein, dass der Mann aus einer Wohnung schoss. Die Ermittlungen dauern an.