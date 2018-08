Belgien

Polizist bei Fahrzeugkontrolle erschossen

26.08.2018, 16:20 Uhr | dpa

In Belgien ist ein Polizist bei einer Fahrzeugkontrolle getötet worden. Ein Verdächtiger sei am Sonntag festgenommen worden, berichtete der Sender RTBF. Es handele sich um einen etwa 30-jährigen Mann aus den Niederlanden. Ministerpräsident Charles Michel und König Philippe wollten den Tatort noch am Sonntag besuchen.

Wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete, hatten zwei Polizisten in der Nacht zum Sonntag eine Gruppe aus den Niederlanden kontrolliert. Dem sei ein Streit um Einlass in ein Café in der Stadt Spa vorangegangen. Ein Fahrzeuginsasse eröffnete das Feuer auf einen 38 Jahre alten Polizisten, teilte die Staatsanwaltschaft in Lüttich mit. Der Fahrer des Wagens stehe unter Schock.

Ob es sich bei dem Festgenommenen um den Schützen handelt, war noch unklar. Der Mann habe eine Schusswunde im Bauch, meldete RTBF. Vermutlich sei er von dem Kollegen des getöteten Polizisten getroffen worden. Weitere Informationen über die Hintergründe lagen nicht vor.

In Francorchamps, etwa zehn Kilometer südöstlich von Spa, wurde an diesem Sonntag der Formel-1-Klassiker "Großer Preis von Belgien" ausgetragen.