Angriffe auf Kinder in China

14 Kinder verletzt bei Kindergarten-Messerattacke

26.10.2018, 10:11 Uhr | dpa

Kindergarten in Huangshan (Symbolbild): In China müssen immer mehr Sicherheitskräfte in Kindergärten und Schulen eingesetzt werden, weil sich die Angriffe auf Kinder häufen. (Quelle: Xinhua/imago)

Als die Kinder einer chinesischen Tagesstätte am Vormittag nach Hause aufbrechen, greift eine Frau sie unvermittelt an – mit einem Hackmesser. Die schreckliche Tat ist kein Einzelfall in China.

Vor einem Kindergarten in der südwestchinesischen Millionenstadt Chongqing ist eine Frau wahllos mit einem Hackmesser auf Kinder losgegangen und hat 14 von ihnen verletzt. Wie die Polizei berichtete, wurde die Angreiferin am Freitag festgenommen. Ihr Motiv wurde zunächst nicht bekannt. Unklar war auch die Schwere der Verletzungen und ob einzelne Kinder in Lebensgefahr schwebten.

Die 39-jährige Frau habe die Kinder vormittags am Eingang der Tagesstätte im Stadtbezirk Banan plötzlich mit dem Messer attackiert. Sicherheitsleute und Mitarbeiter hätten sie überwältigt. Die verletzten Kinder seien ins Krankenhaus gebracht worden.



Angriffe auf Schulen und Tagesstätten häufen sich

In China kommt es immer wieder zu solchen Angriffen auf Kinder aus Grund- oder Mittelschulen oder Kindertagesstätten. Als Reaktion sind die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verschärft worden. Fremde und selbst Eltern dürfen meist nicht auf das Schulgelände. Ohnehin werden jüngere Kinder von Erwachsenen, meist Eltern oder Großeltern, zur Schule gebracht und wieder abgeholt.

Erst im Juni hatte ein Mann in Shanghai auf dem Fußweg nahe einer Schule mehrere Grundschüler in Begleitung von Eltern auf dem Heimweg angegriffen und zwei von ihnen getötet.