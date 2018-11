Mehrere Tote durch Schüsse auf Krankenhausgelände

In Chicago hat ein Mann auf einem Krankenhausgelände um sich geschossen. Vier Menschen wurden dabei tödlich verletzt – darunter der mutmaßliche Täter und ein Polizist.

Auf einem Krankenhausgelände in der US-Metropole Chicago hat ein Angreifer drei Menschen erschossen. Bei den Opfern handle es sich um zwei Mitarbeiterinnen der Klinik und einen Polizisten, sagte Polizeichef Eddie Johnson am Montag. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei kam schließlich auch der mutmaßliche Täter ums Leben.

Der Mann habe zunächst auf dem Parkplatz des Mercy-Krankenhauses bei einem Streit eine Frau erschossen, mit der er zusammenlebte, sagte Johnson. Dann habe er das Feuer auf eintreffende Polizisten eröffnet und sei in das Krankenhausgebäude gerannt. Es folgte ein mehrminütiger Schusswechsel zwischen dem Mann und der Polizei, die mit einem Großaufgebot und Scharfschützen anrückte.

Dabei erschoss der Angreifer Johnson zufolge auch eine Frau, als diese gerade einen Fahrstuhl verließ. Der Täter erlitt schließlich tödliche Verletzungen. Unklar war zunächst, ob er von der Polizei erschossen wurde oder sich selbst das Leben nahm. Der Bürgermeister von Chicago, Rahm Emanuel, sagte, bei den weiblichen Opfern handle es sich um eine Ärztin und eine pharmazeutische Assistentin.

All four victims of tonight's domestic related active shooter incident have tragically succombed to their injuries.