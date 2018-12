Messerattacken in Nürnberg

Polizei warnt vor flüchtigem Täter

14.12.2018, 12:49 Uhr | AFP, dpa, aj

In Nürnberg ist es zu mehreren Messerattacken gekommen. Laut Ermittlern könne es sich bei den drei Fällen um ein und denselben Täter handeln. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Angreifer.

Bei Messerattacken sind am Donnerstagabend in einem Stadtteil in Nürnberg drei Frauen schwer verletzt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich in allen drei Fällen um ein und denselben Täter gehandelt haben könnte, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Eine Polizeivertreterin sagte, es gebe derzeit "keinerlei Hinweise" auf einen terroristischen Hintergrund. Die Fahndung nach dem Angreifer läuft mit Hochdruck. Die Mordkommission ermittelt.



Außerdem gebe es verstärkte Polizeipräsenz im Stadtgebiet, teilten die Ermittler mit. Die Bevölkerung ist zur Vorsicht aufgerufen. Der oder die Täter könnten bewaffnet sein. Die Nürnberger Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Die Attacken ereigneten sich demnach im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Zunächst sei am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr einer 56-jährigen Frau unvermittelt von einem Unbekannten in den Oberkörper gestochen worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Der Täter sei geflüchtet. "Die schwer verletzte Frau musste nach notärztlicher Erstversorgung in einem Klinikum notoperiert werden", erklärte die Polizei.

Bisher nur vage Täterbeschreibung

Gegen 22.45 Uhr habe ein Unbekannter dann auf eine 26-Jährige eingestochen. Kurz darauf sei eine 34-Jährige angegriffen worden. "Beide Frauen erlitten durch die Stiche lebensgefährliche Verletzungen, die im Krankenhaus notoperiert werden mussten", erklärte die Polizei. Zwei der Opfer schweben am Freitagmorgen in Lebensgefahr.

Die Polizei suchte unter anderem mit Spürhunden und einem Polizeihubschrauber nach dem Täter. Dieser soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und kräftig gebaut sein. Über die Kleidung gab es unterschiedliche Angaben. So soll er eine orange Jogginghose und eine schwarze Jacke oder ein blaues Jackett getragen haben. Zur Tatwaffe gibt es bisher keine weiteren Informationen.