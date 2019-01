34-Jähriger in Gewahrsam

Leichenteile in Wohnung in Darmstadt gefunden

04.01.2019, 11:11 Uhr | rew, dpa

Leichenfund in einer Wohnung in Darmstadt: Eine Mitarbeiterin der Spurensicherung trägt einen Kasten aus dem Haus im Stadtteil Eberstadt. (Quelle: Skander Essadi/dpa)

Ein Mann ruft die Polizei an und berichtet, dass eine Leiche in seiner Wohnung liege. Als die Polizei anrückt, findet sie einzelne Teile einer toten Frau. Nun steht der Anrufer unter Verdacht.

In einer Wohnung in Darmstadt-Eberstadt sind am Donnerstagmittag Leichenteile gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatte ein 34 Jahre alter Mann die Beamten eingeschaltet. Der Mann lebte mit einer 40 Jahre alten Frau in der Wohnung. Ob es sich bei der Leiche um diese Frau handele, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen, hieß es.

Die Kriminalpolizei führe Vernehmungen durch und untersuche die Wohnung auf der Suche nach Hinweisen zur Todesursache. Geplant sei auch eine gerichtsmedizinische Obduktion, um die Umstände des Todes aufzuklären. Nähere Informationen sollte es mit Blick auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht geben. Laut Informationen der "Bild" stellten die Ermittler neben Gegenständen aus der Wohnung auch die Mülltonnen vor dem Haus sicher.

Mann befindet sich in Polizeigewahrsam

Das "Darmstädter Echo" berichtete am Donnerstagabend unter Berufung auf eine Polizeisprecherin, der 34-Jährige sei nach den ersten Vernehmungen vorläufig festgenommen worden und solle die Nacht zu Freitag in Polizeigewahrsam bleiben. Alles Weitere würden die Ermittlungen ergeben. Die zitierte Polizeisprecherin und die Staatsanwaltschaft waren zunächst nicht erreichbar.





Der "Hessenschau" zufolge soll das Paar, das in der Wohnung lebte, immer wieder Streit gehabt haben. Nachbarn hätten von Drogen- und Alkoholproblemen berichtet, auch die Polizei sei öfters gerufen worden.