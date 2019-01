25-Jährige in Berlin erschossen

Verdächtiger gibt Erschreckendes über sein Motiv preis

Tatort in Berlin: Zwei Männer stehen im Verdacht in Berlin eine Frau erschossen zu haben. (Quelle: TeleNewsNetwork/dpa)

Nach dem Tod einer jungen Frau in Berlin-Neukölln hat die Polizei zwei Männer verhaftet. In seiner Vernehmung schockierte der Ex-Freund offenbar mit einem Geständnis.

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau durch einen Kopfschuss in Berlin-Neukölln hat die Polizei zwei Verdächtige verhaftet – darunter ihren Ex-Freund. Wie jetzt bekannt wird, gab der 29-Jährige wohl in seiner Vernehmung Erschreckendes zu seiner Motivlage preis. Bislang hatten Polizei und Staatsanwaltschaft lediglich mitgeteilt, die Männer hätten die 25-Jährige offenbar "aus nichtigem Anlass" getötet.



Ex-Freund soll der Schütze gewesen sein

Die 25-Jährige Polin war am 27. Dezember auf einer Straße in der Nähe des Tempelhofer Felds in den Kopf geschossen worden – und später im Krankenhaus gestorben. Eine Mordkommission ermittelte. Dann wurden Mitte der Woche ihr Ex-Freund und ein 39-jähriger mutmaßlicher Mittäter wegen Totschlags verhaftet, die Tatwaffe sichergestellt. Der Ex-Freund sei der mutmaßliche Schütze.







Wie t-online.de berichtete, waren die Verdächtigen in den Vernehmungen geständig. Nun berichten die Boulevard-Zeitungen "B.Z." und "Bild" gleichlautend über die Motivlage des mutmaßlichen Täters. Gegenüber Ermittlern habe er angegeben, er habe "einfach mal jemanden abschießen" wollen. Beide Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.