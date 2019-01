Trauer um 21-Jährige

Israelische Studentin in Melbourne getötet – Festnahme

18.01.2019, 11:59 Uhr | AFP

Trauer am Tatort in Melbourne: Die 21-jährige Aiia Maasarwe ist am Mittwoch auf ihrem Heimweg getötet worden. (Quelle: Ellen Smith/AP/dpa)

In Australien herrscht große Betroffenheit über den gewaltsamen Tod einer israelischen Studentin in Melbourne. Nun ist 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden.

Nach dem Mord an einer israelischen Studentin in der australischen Metropole Melbourne hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 20-Jährige aus einem Vorort der Millionenstadt sei am Freitagvormittag (Ortszeit) im Zuge der Ermittlungen gefasst worden, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben machten die Behörden zunächst nicht. Die Polizei dankte der Öffentlichkeit für ihre Mithilfe bei den Ermittlungen.

Die 21-jährige Aiia Maasarwe war in der Nacht auf Mittwoch auf dem Heimweg getötet worden, während sie mit ihrer Schwester telefonierte. Diese habe gehört, wie das Telefon auf den Boden fiel und einige Stimmen vernommen. Die Leiche der jungen Frau wurde unweit einer Universität in Melbourne gefunden, wo sie studierte – etwa 50 Meter von einer Haltestelle entfernt, an der sie aus der Straßenbahn gestiegen war.

Die Tat hat in Australien große Betroffenheit ausgelöst. "Dies war ein schrecklicher, entsetzlicher Angriff auf eine vollkommen unschuldige Frau, die ein Gast in unserer Stadt war", sagte Kriminalpolizist Andrew Stamper in Melbourne.