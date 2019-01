Ermittlungen in Österreich

88-Jährige auf offener Straße entführt

23.01.2019, 03:05 Uhr | dpa

Blinkendes Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei: In Österreich ist eine Frau auf offener Straße entführt worden. (Quelle: imago)

Kurioses Verschwinden: Eine 88-Jährige Frau wird auf offener Straße in eine schwarze Limousine gezerrt, als sie mit ihrer Pflegerin einen Spaziergang im österreichischen Eisenstadt macht.

In Österreich ist eine 88-Jährige auf offener Straße entführt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau in Eisenstadt mit ihrer Pflegerin unterwegs, als neben ihr zwei schwarze Limousinen hielten. Die Pflegerin wurde zur Seite gestoßen, anschließend die 88-Jährige in eines der Fahrzeuge gesetzt.



"Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren", sagte ein Polizeisprecher zur österreichischen Nachrichtenagentur APA.Zur Identität des Entführungsopfers machten die Behörden aus kriminaltaktischen Gründen und aufgrund des Opferschutzes zunächst keine Angaben. Sie erklärte, die Ermittlungen würden "international" geführt. Die beiden Limousinen hatten demnach womöglich ausländische Kennzeichen.

Großfahndung im Raum Eisenstadt

Der Vorfall löste laut österreichischen Medien einen massiven Polizeieinsatz in der Kleinstadt nahe der ungarischen Grenze aus. Gegen 17.00 Uhr leiteten die Behörden eine Großfahndung im Raum Eisenstadt ein. Nach Angaben eines Augenzeugen wurden Autos mit ausländischem Kennzeichen - insbesondere aus Ungarn - gestoppt und durchsucht.

Der Österreichische Rundfunk (ORF) berichtete, man habe Hinweise darauf, dass es sich womöglich um eine familieninterne Auseinandersetzung handele.Österreichs Innenminister Herbert Kickl zeigte sich aber vorsichtig, was die genauen Hintergründe der Tat angeht. "Zur Stunde ist es nicht wirklich gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt", sagte der Minister.