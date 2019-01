21-Jähriger erschießt fünf Menschen in Bank

In Florida hat ein Mann bei einem mutmaßlichen Raubüberfall einer Bank um sich geschossen. Mindestens fünf Menschen wurden dabei tödlich verletzt.

Ein Mann hat bei einem mutmaßlichen Raubüberfall auf eine Bank in der US-Stadt Sebring (Florida) mindestens fünf Menschen erschossen.



"Wir haben mindestens fünf Opfer, Menschen die sinnlos in dieser Bank ermordet wurden", sagte Sebrings Polizeichef Karl Hoglund bei einer Pressekonferenz nach der Tat.



Der mutmaßliche Täter, ein 21 Jahre alter Mann, sei festgenommen worden. Er habe selbst die Polizei gerufen und sich später ergeben, nachdem ein Spezialkommando der Polizei in die Bank eingedrungen war.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis bedankte sich bei den Einsatzkräften auf Twitter: "Dies ist ein schrecklicher Tag für Sebring, für den Bezirk Highlands County und für den Bundesstaat Florida."

This is a terrible day for Sebring, Highlands County and for the state of Florida. Casey and I extend our most sincere condolences and sympathies to the families and loved ones of the victims. The people of Florida stand with the community of Sebring.