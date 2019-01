Zwei Tote bei Schießerei in Houston – Fünf Polizisten verletzt

Im US-Bundesstaat Texas ist es zu einer Schießerei bei einer Wohnungsdurchsuchung der Polizei gekommen. Bei dem Feuergefecht sind fünf Polizisten verletzt worden, zwei von ihnen schwer.



Bei einer Schießerei in der texanischen Metropole Houston sind am Montagabend fünf Polizisten verletzt und zwei mutmaßliche Drogenhändler getötet worden. Nach Medienberichten wollten Polizisten eine Wohnung durchsuchen. Als sie sich Einlass verschaffen wollten, wurde von drinnen das Feuer auf sie eröffnet.

We have several officers that have been struck by gunfire, the situation at the shooting scene is still fluid. Please pray for our officers and their families. More to follow.