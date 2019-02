Callcenter-Betrug in München

Falsche Polizisten stehlen 410.000 Euro in drei Tagen

15.02.2019, 19:22 Uhr | dpa

Sich am Telefon als Polizisten ausgebende Betrüger haben innerhalb weniger Tage fast eine halbe Million Euro erbeutet. Die Polizei München warnt – und meldet hunderte weitere Betrugsanrufe.

Falsche Polizisten haben innerhalb von drei Tagen vier Senioren um rund 410.000 Euro erleichtert. Die höchste Summe stahlen sie einer 80-jährigen Frau. In einem Telefonat erfuhr einer der Täter, dass die Münchnerin Bargeld in Höhe von 260.000 Euro in ihrer Wohnung gelagert hatte, wie die Polizei mitteilte. Er brachte die Frau dazu, dieses Geld einem Komplizen zu übergeben. Dieser verschwand mit dem Geld.

"Am Ende des Tages bleibt nichts"

Der Erwerb eines ganzen Arbeitslebens werde in der Absicht, es zu schützen, "falschen Polizeibeamten übergeben und am Ende des Tages bleibt nichts", sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins auf einer Pressekonferenz. Callcenter-Betrug wird diese Masche auch genannt. Insgesamt rund 400 Anrufe wurden der Polizei München in den vergangenen fünf Tagen gemeldet.

Bitte RT und darüber sprechen: Seit Montag musste die Polizei #München ca. 300 Einsätze wegen falscher Polizeibeamten abwickeln.



Redet mit Verwandten, Freunden und Kollegen über dieses Phänomen und klärt sie auf, damit es Täter so schwer wie möglich haben https://t.co/ciTqqRnH22 pic.twitter.com/0vamOe8rx0 — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 13, 2019

Diese reagierte mit einem Warn-Video darauf, das sie im Internet veröffentlichte. Dort wurde das Video mehr als eine halbe Million Mal angesehen. Bei Facebook und bei Twitter wurde der Clip bis Freitagvormittag rund 15.000 Mal geteilt. Polizeisprecher Da Gloria Martins fordert darin auf, mit Verwandten, Freunden und Kollegen über dieses Phänomen zu sprechen. Die Polizei hatte das Video am Mittwoch veröffentlicht.

Zahl der Polizei-Betrüger steigt

Die Taten durch falsche Polizeibeamte sind nach Angaben der Polizei in den letzten Jahren stark gestiegen. In München wurden 2018 knapp 2500 Anrufe falscher Polizisten gemeldet. Davon waren zwar lediglich 35 Anrufe erfolgreich, jedoch verursachten diese zusammen einen Schaden von 2,65 Millionen Euro. Das geht aus einer Statistik der Polizei hervor. Callcenter-Betrug ist jedoch kein Münchner Phänomen, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum ein Problem.







Die Telefonate werden von professionell betriebenen Callcentern aus dem Ausland geführt. Nach aktuellen Ermittlungen befinden sich diese meist in der Türkei. Die Polizei München hat eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet, die eng mit türkischen Polizeibehörden zusammenarbeitet.