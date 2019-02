Vermisste 15-Jährige

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Rebecca

27.02.2019, 16:24 Uhr | dpa

Seit sechs Tagen wird die 15-jährige Rebecca aus Berlin vermisst. Sie kam nach einer Übernachtung bei Freunden am nächsten Tag nie in der Schule an. Jetzt wenden sich die Eltern an die Öffentlichkeit. (Quelle: RTL)

Der öffentliche Aufruf zeigt Wirkung: Neun Tage nach dem Verschwinden von Rebecca sind bei der Polizei viele Hinweise eingegangen. Jetzt sucht die Polizei auch aus der Luft nach dem vermissten Teenager.

Auf der Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca in Berlin ist am Mittwochmittag ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Wie bild.de zuvor berichtete, stieg der Hubschrauber am Britzer Garten auf.

Neun Tage nach dem Verschwinden des Mädchens waren Polizeiangaben zufolge bis Mittwochmittag 96 Hinweise eingegangen. Rebecca war am Morgen des 18. Februar verschwunden. Ihre Familie hatte zuletzt die Suche auch über das Internet verstärkt. Mit dem Schlagwort "findbecci" waren unter anderem auf Instagram Flugblätter zu sehen.

Die 15-Jährige hatte die Nacht zum 18. Februar bei einer älteren Schwester verbracht. An dem Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, war dort jedoch nicht erschienen. Die Wohnung der Schwester hatte das Mädchen laut Zeitungsberichten gegen 7.15 Uhr verlassen. In dem Fall hat die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, weil die Polizei nicht ausschloss, dass das Mädchen einer Straftat zum Opfer gefallen sein könnte.







Hinweise nimmt die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt, Keithstraße 30 in 10787 Berlin unter folgender Rufnummer (030) 4664-911333 oder per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.